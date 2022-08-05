Пномпень, , 09:54 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен не проявляет энтузиазма для обсуждения обмена осуждённых в России и США граждан. Об этом 5 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам во время визита в Камбоджу.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

«Мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссии, я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить, пуговицы все на месте. Но насчёт конкретной темы, лиц, которые осуждены в России и Соединённых Штатах — есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность», — заявил Лавров.

«Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления и заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги — это их дело, а даже, я бы сказал, их проблема. Потому что договорённости о спокойной, профессиональной работе не только по этой, а и по многим другим темам, американцы зачастую не выдерживают», — подчеркнул он.

По его словам, Россия готова эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Напомним, Лавров принимает в Камбодже участие в совещании Совета министров иностранных дел (СМИД) формата Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также во встречах министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Кроме того, у него пройдёт несколько двусторонних встреч.