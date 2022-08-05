Белгород, 5 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны проходят в Белгороде в честь 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщает 5 августа корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Белгорода Концерт для ветерана

Мобильные бригады приезжают к почётным зрителям, исполняют популярные песни. Поздравления проходят всю праздничную неделю. Кроме того, ветеранов пригласят и на большой концерт в ДК «Энергомаш».

Белгород отмечает 5 августа 79-ю годовщину освобождения. Праздничные мероприятия проходят во всех районах города.