Магас, , 09:51 — REGNUM Из Ингушетии на Черноморское побережье Кавказа теперь можно добраться гораздо быстрее. Из аэропорта Магас начали летать самолеты в Сочи. Авиарейс, популярный в период летних отпусков, запустила авиакомпания Utair.

Самолет

Совершить путешествие на самолете можно будет дважды в неделю — вылет из Магаса по четвергам в 12:00 и воскресеньям — в 11:40. Стоимость билетов составит от 2125 рублей, сообщили в авиакомпании.

«По данным аэропорта «Магас», загрузка самолета по рейсу из Ингушетии в Сочи уже составила около 90%», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Также отмечено, что в последнее время география полетов из Ингушетии расширяется. Так, готовятся к запуску новые рейсы: по субботам и средам можно будет улететь в Санкт-Петербург, а также с 9 сентября — в Тюмень.