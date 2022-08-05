Херсон, 5 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Прежние названия муниципалитетов, которые были переименованы киевским режимом при проведении политики «декоммунизации», возвратят власти Херсонской области. Об этом 5 августа рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

«Прежние названия муниципалитетов будут возвращены», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы администрации Херсонской области уточнил, что одним из первых будет возвращено название городу Алешки, до киевской «декоммунизации» называвшемуся Цюрупинском.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ракетный обстрел Херсона, который отразила система противовоздушной обороны (ПВО), произвели вооружённые украинские формирования.