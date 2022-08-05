Южно-Сахалинск, 5 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Происходящее на Украине доказывает, что западные страны в течение 30 лет делали всё для того, чтобы изменить сознание украинского народа, считает директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Система образования Украины была полностью переформатирована, начиная с детских садов и заканчивая вузами. Полностью перековеркана историческая правда, введена в программу обучения националистическая идеология, с раннего детства всех подготавливали к войне по натовскому образцу. Эти так называемые кукловоды, делают всё, чтобы изменить мировоззрение населения Украины. Полностью поддерживаю нашего президента Владимира Путина за решение начать специальную военную операцию по освобождению нашего братского народа от нацистской нечисти. Победа будет за нами», — цитирует Раздобреева телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока принимают активное участие в восстановлении Луганской и Донецкой Народных Республик, рассказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.