Сан-Паулу, Бразилия, 5 августа 2022, 09:46 — REGNUM Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 5 августа сообщает Yahoo Noticias.
Отмечается, что «Зенит» заинтересован в услугах 18-летнего футболиста и ведёт устные переговоры по возможному трансферу. Но официальных запросов клуб пока не делал.
Также сообщается, что ранее агент Ренана летал в Европу, где провёл переговоры с представителями «Вулверхэмптона», дортмундской «Боруссии» и других клубов.
Напомним, ранее «Зенит» подписал контракты с двумя бразильскими футболистами — полузащитником Густаво Мантуаном и вратарём Иваном.
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