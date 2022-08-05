Сан-Паулу, Бразилия, , 09:46 — REGNUM Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 5 августа сообщает Yahoo Noticias.

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Отмечается, что «Зенит» заинтересован в услугах 18-летнего футболиста и ведёт устные переговоры по возможному трансферу. Но официальных запросов клуб пока не делал.

Также сообщается, что ранее агент Ренана летал в Европу, где провёл переговоры с представителями «Вулверхэмптона», дортмундской «Боруссии» и других клубов.

Напомним, ранее «Зенит» подписал контракты с двумя бразильскими футболистами — полузащитником Густаво Мантуаном и вратарём Иваном.

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