Сан-Паулу, Бразилия, 5 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 5 августа сообщает Yahoo Noticias.

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Отмечается, что «Зенит» заинтересован в услугах 18-летнего футболиста и ведёт устные переговоры по возможному трансферу. Но официальных запросов клуб пока не делал.

Также сообщается, что ранее агент Ренана летал в Европу, где провёл переговоры с представителями «Вулверхэмптона», дортмундской «Боруссии» и других клубов.

Напомним, ранее «Зенит» подписал контракты с двумя бразильскими футболистами — полузащитником Густаво Мантуаном и вратарём Иваном.