Бишкек, , 09:46 — REGNUM За последний год Киргизии удалось подняться на одну строчку во всемирном рейтинге скорости мобильного интернета «Speedtest Global Index» — сейчас она занимает 91-е место среди 139 стран.

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Средняя скорость доступа к всемирной паутине и скачиванию контента через сети мобильных операторов до 20,96 мегабит в секунду, а скорость загрузки файлов в интернет — до 9,06 мегабит в секунду.

По этим показателям Киргизия оказалась на одном уровне с такими странами как Аргентина, Мавритания, Монголия и Уганда.

Среди государств Туркестанского региона лидером по скорости мобильного интернета по-прежнему остаётся Казахстан, который поднялся сразу на шесть строчек в рейтинге и теперь располагается на 82-м месте.

Узбекистану досталось 117-е место, а Таджикистану — 132-е. При этом обе республики за год смогли незначительно улучшить свои показатели и поднялись лишь на одну строчку в рейтинге «Speedtest Global Index».

По Туркмении данные о скорости мобильного интернета отсутствуют.

В топ-10 рейтинга входят Норвегия, ОАЭ, Болгария, Южная Корея, Катар, Нидерланды, Кувейт, Дания, Саудовская Аравия и Китай. Скорость доступа в интернет через мобильные устройства связи составляет в среднем от 98,13 до 126,96 мегабит в секунду.