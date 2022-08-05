Нью-Йорк, США, 5 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Создание системы урегулирования кризисов в сфере контроля над вооружениями можно обсуждать только после того, как США сменят курс и будут общаться с Китаем в духе взаимного уважения. Об этом представитель КНР, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин заявил в ходе Обзорной конференции ДНЯО.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Китайский дипломат отметил, что диалог в сфере контроля над вооружениями идёт не в вакууме. Его нельзя вести, не учитывая отношения между странами.

«США следует изменить их курс, следовать политике взаимного уважения, развивать продуктивный диалог с Китаем с целью создания необходимых условий и благоприятной атмосферы для таких переговоров», — сказал Дин Тунбин.

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