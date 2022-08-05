Краснодар, 5 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД по Красноармейскому району Краснодарского края признан виновным в 15 эпизодах получения взяток, решение суд вынес 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Как установлено судом и следствием, в 2017–2018 годах полицейский потребовал от 15 его подчинённых инспекторов отдела ГИБДД передавать ему взятки на систематической основе за общее покровительство по службе. В случае отказа он пригрозил им дисциплинарными взысканиями, вплоть до увольнения. В течение полутора лет на карты фигуранта дела поступило более 1,5 млн рублей.

Суд назначил бывшему сотруднику ГИБДД наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием основной части в колонии строгого режима и штрафа в 10 млн рублей. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок семь с половиной лет. Приговор в законную силу не вступил.