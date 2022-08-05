Пекин, 5 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Японии в КНР Таруми Хидео из-за совместного заявления глав МИД G7 по Тайваню, передает 5 августа Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

«Это заявление очернило облик Китая, мы рассматриваем его как грубое вмешательство во внутреннюю политику нашей страны. Оно серьезно нарушило основополагающие принципы международного права и противоречит договоренностям между КНР и Японией», — заявили в МИД КНР.

Напомним, ранее главы МИД стран G7 выразили озабоченность «угрожающими» действиями Китая, в частности, военными учениями у берегов Тайваня, которые могут привести к эскалации конфликта.

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