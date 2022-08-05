Париж, 5 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В 11 департаментах Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары, передает BFM TV.

LuidmilaKot Жара

Кроме того, пять департаментов Франции обеспокоены оранжевым уровнем погодной опасности из-за гроз. Это департаменты: Луара, Верхняя Луара, Ардеш, Дром и Изер.

По данным метеорологической службы Франции Météo-France, в долине Роны и альпийских долинах температура воздуха может достигать 36–38°C, а в некоторых местах — 39°C. В долине Роны ожидаются сильные грозы с проливным дождем, градом и возможными порывами до 80 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с «исключительной засухой» и «исторической ситуацией, через которую проходят многие территории», премьер-министр Франции Элизабет Борн решила активировать межведомственное кризисное подразделение.