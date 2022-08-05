Барнаул, 5 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о неблагоприятных погодных условиях в регионе. По информации синоптиков, с 6 по 8 августа местами по краю сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США Пожар

«Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает правила безопасности в условиях сильной жары: не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень; во время сильной жары нужно носить светлую одежду, головной убор обязателен!» — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на Алтае установилась аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C и выше.

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