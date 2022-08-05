Ульяновск, , 09:43 — REGNUM В Ульяновской области возбудили уголовное дело после обращений родителей детей, страдающих сахарным диабетом, по вопросам обеспечения медицинскими изделиями. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что последние дни в управление поступил ряд обращений родителей детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, по вопросам обеспечения медицинскими изделиями. Следователям заявители рассказали о проблемах, отметив, что главная — выделение средств на непрерывный мониторинг глюкозы. Уточняется, что данное изделие не включено в федеральный перечень, и финансирование не предусмотрено , но при этом оно рекомендуется врачами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») для «детальной проверки всех обстоятельств».

«При расследовании тщательно проверяется полнота соблюдения чиновниками регионального минздрава прав детей-инвалидов указанной категории. Проанализировано федеральное и региональное законодательство, выявлены имеющиеся проблемы и разработаны возможные пути их решения», — говорится в сообщении.

Также правоохранители обратились к губернатору Ульяновской области Алексею Русских «с инициативой о порядке разрешения сложившейся ситуации». Отмечается, что по данному факту в правительстве провели совещание и запланированы личные приёмы матерей «с дачей индивидуальных консультаций в целях повышения качества жизни детей-инвалидов с учётом конкретных медицинских показаний».

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года стало известно, что ФАС согласовала повышение предельных цен на 5,5–28% на ряд позиций инсулинов в шприц-ручках. Эксперты высказывали мнение, что цены на инсулин будут, вероятнее всего, повышать постепенно, чтобы не снизить их конкурентоспособность.