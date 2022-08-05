Ульяновск, 5 августа 2022, 09:43 — REGNUM В Ульяновской области возбудили уголовное дело после обращений родителей детей, страдающих сахарным диабетом, по вопросам обеспечения медицинскими изделиями. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
В ведомстве отмечают, что последние дни в управление поступил ряд обращений родителей детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, по вопросам обеспечения медицинскими изделиями. Следователям заявители рассказали о проблемах, отметив, что главная — выделение средств на непрерывный мониторинг глюкозы. Уточняется, что данное изделие не включено в федеральный перечень, и финансирование не предусмотрено , но при этом оно рекомендуется врачами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») для «детальной проверки всех обстоятельств».
«При расследовании тщательно проверяется полнота соблюдения чиновниками регионального минздрава прав детей-инвалидов указанной категории. Проанализировано федеральное и региональное законодательство, выявлены имеющиеся проблемы и разработаны возможные пути их решения», — говорится в сообщении.
Также правоохранители обратились к губернатору Ульяновской области Алексею Русских «с инициативой о порядке разрешения сложившейся ситуации». Отмечается, что по данному факту в правительстве провели совещание и запланированы личные приёмы матерей «с дачей индивидуальных консультаций в целях повышения качества жизни детей-инвалидов с учётом конкретных медицинских показаний».
Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года стало известно, что ФАС согласовала повышение предельных цен на 5,5–28% на ряд позиций инсулинов в шприц-ручках. Эксперты высказывали мнение, что цены на инсулин будут, вероятнее всего, повышать постепенно, чтобы не снизить их конкурентоспособность.