В Курской области упала опора ЛЭП
Курск, 5 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Курской области 4 августа в Курчатовском районе упала опора линии электропередачи, сообщил губернатор Роман Старовойт.
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ЛЭП
Падение опоры ЛЭП вызвало перебои энергоснабжения в Курске и прилегающих районах. С момента происшествия на месте работают оперативные службы. Устанавливается причина чрезвычайного происшествия.
Энергоснабжение Курска и других обесточенных населённых пунктов было организовано по резервным линиям. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.