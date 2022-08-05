Курск, 5 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Курской области 4 августа в Курчатовском районе упала опора линии электропередачи, сообщил губернатор Роман Старовойт.

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Падение опоры ЛЭП вызвало перебои энергоснабжения в Курске и прилегающих районах. С момента происшествия на месте работают оперативные службы. Устанавливается причина чрезвычайного происшествия.

Энергоснабжение Курска и других обесточенных населённых пунктов было организовано по резервным линиям. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.