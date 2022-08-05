5 августа 2022 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили сообщение Минобороны РФ о том, что к возникновению нового коронавируса может быть причастно Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всеволод Немов, , 12:50 — REGNUM В том, что США приложили руку к созданию коронавируса и таким образом запустили пандемию COVID-19, в России уже, кажется, не сомневаются. Интернет-пользователи комментируют сообщение Минобороны РФ о том, что к возникновению нового коронавируса, вероятнее всего, причастно Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-каналах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Надо] признать США страной-террористом», — считает Кузя.

«По-моему, все знают, что это искусственно выращенный вирус и известно кем», — пишет Анастасия.

«А мы и не сомневались!» — подтверждает Julia.

«Может, пора уже что-то делать с этой Америкой?» — задаётся вопросом Anna.

«От Америки одна беда. И зачем она нужна?» — спрашивает Елена.

«Нам не нужна. Скоро мы её денацифицируем и демилитаризируем», — ответила ей ещё одна подписчица паблика «Это Ростов».

«Это и так давно понятно, откуда ветер дует. Без США дело не обошлось», — отметила участница дискуссии Miss Kiss.

Биологическая лаборатория

«А кто-то действительно думал, что от летучей мыши?» — иронизирует Иван Н.

«Всегда были подозрения, что в этом США замешаны», — утверждает Полина М.

«Вывод — надо освободить мир от этой заразы! Я про США сейчас», — предлагает Лана Л.

«Если Минобороны РФ делает такое заявление, то значит, оно не беспочвенное», — уверена Лиза Г.

«Как по мне, то вообще США и есть вирус! Потому что там, где беда, всегда есть их след. Так что вполне вероятно, что это их заслуга», — выразила мнение Мария Ч.

«Как бы хотелось, чтобы США наконец ответили за все свои преступления, которые они совершали в мире», — выразила надежду Арина С.

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