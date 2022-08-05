Кемерово, 5 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление о признании Кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс» несостоятельным. Заявителем выступила компания «РНК Бизнес», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Согласно материалам дела, сумма исковых требований 18,6 млн руб. «РНК Бизнес» требует признать должника банкротом.

Дата рассмотрения обоснованности заявления пока не назначена.

Отметим, что на сайте «Новотранса» говорится, что предприятие «является флагманом российской вагоноремонтной отрасли мощностью до 30 000 вагонов в год». При этом согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, оно «находится в стадии ликвидации». Срок ликвидации июнь 2023 года.