Санкт-Петербург, 5 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. МЧС Санкт-Петербурга предупредило жителей и гостей города об ухудшении погодных условий в виде 30-градусной жары, которая ожидается 5 августа, говорится в сообщении ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение дня будет малооблачно, без осадков. Будет дуть юго-западный, южный умеренный ветер. Атмосферное давление будет понижаться.

«Во второй половине дня 5 августа в Санкт-Петербурге местами ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов», — говорится в сообщении.