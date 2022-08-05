Тирасполь, 5 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Кишинёв отказывается вести конструктивный диалог с Тирасполем, предпочитая политику давления. Об этом 4 августа заявил на телеканале «Первый Приднестровский» глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

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«Главная проблема — это неготовность молдавской стороны к реально настоящим, практически содержательным переговорам с Приднестровьем. Им хочется продолжать оказывать давление, создавать социально-гуманитарную напряженность в Приднестровье», — сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время диалог в формате «5+2» (РФ, США, Украина, ОБСЕ и Евросоюз + Молдавия и Приднестровье) затруднён, но есть другие форматы. По словам Игнатьева, многие вопросы возможно решать через рабочие группы, а также на уровне руководства республик.

Глава МИД сообщил, что Тирасполь постоянно проявляет инициативу к диалогу, но Кишинёв выбрал неконструктивный подход.

Напомним, диалог между Молдавией и Приднестровьем приостановлен с 2019 года. Молдавский президент Майя Санду отказывается встречаться с Красносельским. После начала Россией спецоперации по денацификации Украины киевские власти закрыли границу с Приднестровьем. Молдавская сторона с апреля отказывает в пропуске грузов в ПМР, фактически устроив блокаду.