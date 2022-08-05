Вашингтон, 5 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в матче второго круга турнира в Вашингтоне (США). Встреча продлилась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

(сс) si.robi Людмила Самсонова

Самсонова 12 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три ошибки на подаче и 3 из 7 брейков.

В четвертьфинале турнира Самсонова сыграет с британской теннисисткой Эммой Радукану.