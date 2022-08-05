Москва, 5 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. До тех пор пока есть опасения по поводу возвращения пандемии и наблюдаются сложности в сфере туризма, в РФ сохранится спрос на загородные дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дача

«Всплеск интереса к дачам и садовым участкам произошел не в 2022 году. Еще в первое пандемийное лето многие поняли, что в случае возможности удаленной работы деревенская жизнь является и воспринимается как более комфортная и экономная, — сказала Грызенкова. — Во время ковидных локдаунов жизнь в своем доме и на своем участке явно выигрывала у проживания в тесных квартирах. Сейчас подтвердилось, что свой участок и даже летний дом являются залогом возможности летнего отдыха, так как проблемы с поездками на море стали очевидны. Популярные места отдыха стали закрываться от туристов из других стран, существенно выросли цены на перелеты в тех случаях, где эта возможность сохранялась. Эта ситуация сложилась в 2020 году и повторилась в 2021–2022 годы. Российские курорты на теплых морях доступны, но путь к ним удлинился, и они стали дороже. Поднялись цены и на отдых в средней полосе».

Все это, по словам экономиста, привело к сохранению и увеличению спроса на загородное жилье, а дачи и дома в садовых некоммерческих товариществах являются самими доступными для большинства жителей РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что коронавирус остается одной из основных внешних угроз для строительного рынка РФ и рынка жилой недвижимости.