Воронеж, , 09:36 — REGNUM Семь жителей Воронежской области отравились дикорастущими грибами в Воронежской области в июле–августе 2022 года, данные на 4 августа опубликовало территориальное управление Роспотребнадзора.

Грибы в лесу Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С июля 2022 года в регионе было зарегистрировано четыре случая отравления грибами, пострадали от отравления семь человек — все взрослые. Два случая отравления, с пятью пострадавшими, зарегистрировано в Нижнедевицком районе, ещё два человека отравились в Воронеже.

Пострадавших госпитализировали, они находятся на стационарном лечении.

«По данным анамнеза пострадавших, отравления дикорастущими грибами наиболее часто встречаются после употребления «сыроежек», «волнушек», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты напоминают, что нельзя собирать незнакомые виды грибов, нельзя также собирать грибы вдоль дорог и магистралей, не нужно собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы. Проводить кулинарную обработку грибов нужно в течение суток после сбора.