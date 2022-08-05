В Воронежской области семь человек отравились грибами
Воронеж, 5 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Семь жителей Воронежской области отравились дикорастущими грибами в Воронежской области в июле–августе 2022 года, данные на 4 августа опубликовало территориальное управление Роспотребнадзора.
С июля 2022 года в регионе было зарегистрировано четыре случая отравления грибами, пострадали от отравления семь человек — все взрослые. Два случая отравления, с пятью пострадавшими, зарегистрировано в Нижнедевицком районе, ещё два человека отравились в Воронеже.
Пострадавших госпитализировали, они находятся на стационарном лечении.
Специалисты напоминают, что нельзя собирать незнакомые виды грибов, нельзя также собирать грибы вдоль дорог и магистралей, не нужно собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы. Проводить кулинарную обработку грибов нужно в течение суток после сбора.