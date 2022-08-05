Даллас, США, , 09:42 — REGNUM Установление мира на Украине возможно только при проведении американо-российских переговоров. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 4 августа на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе, штат Техас.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

По мнению венгерского политика, стратегия мировых лидеров в отношении Украины «обостряет и продлевает» конфликтную ситуацию и сокращает возможности для установления мира.

«Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — подчеркнул Орбан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орбан встретился в США с бывшим американским президентом Дональдом Трампом. Именно его венгерский премьер считает важным союзником в борьбе за мир на Украине.

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