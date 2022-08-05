Оренбург, 5 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области кадровые изменения. В отставку ушёл замглавы ведомства Роман Цуканов. Об увольнении сообщил министр региональной и информационной политики области Игорь Сухарев.

Bennett Meier Отставка

Последним рабочим днём Цуканова в должности замминистра станет 5 августа. Свою трудовую деятельность чиновник продолжит в другом регионе.

Напомним, Роман Цуканов был назначен заместителем министра региональной и информационной политики Оренбургской области в ноябре 2020 года. До этого он являлся главным почтальоном Оренбуржья.