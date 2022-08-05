Тюмень, 5 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Тюменцев приглашают на работу в Южную Корею на зарплату до 300 тыс. рублей. Об этом сообщает «РБК-Тюмень».

Флаг Южной Кореи

Кадровое агентство подбирает персонал для работы в клининговых фирмах и разнорабочих на фабрики. Обещают зарплату от 900 рублей в час, или 200-300 тыс. рублей в месяц. При этом перелёт соискатели оплачивают за свой счёт.

«Работа с проживанием, опыт работы не нужен. Обязательное условие — наличие загранпаспорта», — сообщают в агентстве.

Как сообщили изданию в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в банке вакансий множество предложений для разнорабочих, но максимальная зарплата в регионе для таких сотрудников составляет 23 567 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи увеличит набор иностранных рабочих в целях разрешения проблемы нехватки рабочих рук в сельском хозяйстве, малых и средних предприятиях. К августу 2022 года будут приняты меры для обеспечения въезда в страну 26 тыс. иностранных рабочих.