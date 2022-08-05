Москва, 5 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. У переболевших COVID-19 детей после болезни ухудшаются когнитивные функции, что выражается в таких симптомах, как хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость и нарушения сна. Об этом заявила журналистам главный внештатный детский специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«У детей, перенесших COVID-19, ухудшаются когнитивные функции, и эти данные подтверждены как у российских, так и у зарубежных исследователей. Наиболее часты такие проявления постковидного синдрома, как астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль, нарушения сна», — сказала Батышева.

По её словам, у детей, переболевших COVID-19, встречаются нарушения концентрации внимания и памяти. При этом врач подчеркнула, что вакцинация снижает риск осложнений у детей.