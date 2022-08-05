Вашингтон, , 09:32 — REGNUM В ближайшие время ударная авианосная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем «Рональд Рейган», а также корабли сопровождения останутся у берегов Тайваня. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Об этом сообщает Politico.

Атомный авианосец Ronald Reagan U.S. Navy

Соответствующий приказ отдал глава Пентагона Ллойд Остин.

«Министр Остин сегодня распорядился, чтобы авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения оставались [у берегов Тайваня] для наблюдения за ситуацией», — пояснил Кирби.

Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за ситуаций вокруг Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan отошла на расстояние «несколько сотен километров» от района вблизи Тайваня, где начались широкомасштабные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как пояснил профессор Академии национальной обороны НОАК, генерал-майора Мэн Сянцина, американские корабли, до этого направлявшиеся в район острова, выполнили свой манёвр после того, как НОАК впервые обозначила в качестве зоны для учебных стрельб акваторию к востоку от Тайваня.

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Напомним, военные учения вокруг острова Тайвань Китай начал после провокационного визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В Пекине пояснили, что манёвры являются сильным сдерживающим фактором для сговора между Соединёнными Штатами и Тайваньским регионом.