Чита, , 09:32 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 5 августа 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 999 (+59 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период COVID-19 унес жизни 2683 человека, за последние сутки в крае не зарегистрировано летальных случаев.

Вместе с тем 167 074 пациента (+15 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них три человека находится в тяжелом состоянии.

Читайте также: В Забайкалье отмечен рост числа носителей коронавируса