Бишкек, , 09:32 — REGNUM В последнее время в Киргизии сформировался повышенный спрос на наличную иностранную валюту — из-за ограничения на вывоз капитала сначала из России, а затем и из Казахстана. Об этом говорится в официальном заявлении Национального банка республики.

Доллары Vividscreen.info

Финансовый регулятор отмечает, что причиной тому послужило прекращение поставок в Россию долларовых банкнот и банкнот евро центральными банками США и Европейского союза.

При этом ситуация с дефицитом наличных долларов наблюдается и в других странах региона, что вынудило Нацбанк Киргизии ввести запрет на вывоз наличных долларов за пределы страны коммерческими банками, обменными бюро и микрофинансовыми организациями.

Ещё одной мерой, которую предпринял финансовый регулятор, стало ограничение на проведение коммерческими банками обменных операций с обменным бюро в пределах суммы оборотных средств.

«Это было сделано для предотвращения валютных спекуляций и сговора между банками и обменными бюро», — утверждает руководство НБКР.

Национальный банк признал, что все эти обстоятельства создают благоприятную среду для возникновения в Киргизии «чёрного рынка» обмена валют, что противоречит законам страны.

«С начала 2022 года были проведены 11 рейдовых проверок, наложены административные штрафы на сумму 175 тысяч сомов () на десять физических лиц за торговлю иностранной валютой без лицензии», — сообщает Нацбанк.

Также специалисты финансового регулятора выявили активизацию телеграм-каналов, предлагающих нелицензированные обменные операции. Национальный банк Киргизии направил в правоохранительные органы письма с требованием принять соответствующие меры в отношении владельцев этих каналов.