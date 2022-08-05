Тосно, Ленинградская область, 5 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области поймали обвиненного в насильственных преступлениях в отношении несовершеннолетних и признанного невменяемым жителя Химози Андрея Бовта, который сбежал из-под конвоя из здания суда, сообщили 5 августа в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Пойман Андрей Бовт

Напомним, по версии следствия, 49-летний Андрей Бовт с января 2012 по декабрь 2019 года насиловал свою малолетнюю дочь. Арендуемый частный дом в поселке Химози Гатчинского района, где он жил вместе с гражданской женой и восемью детьми, был превращен в «тренировочный центр». Во время обысков полицейские нашли в доме незаконное оружие, происхождение которого мужчина объяснить не смог.

В конце июля под конвоем двух санитаров обвиняемый был доставлен в Гатчинский городской суд Ленобласти для продления сроков принудительного лечения. Однако мужчине удалось сбежать. Его поиски велись больше недели и увенчались успехом. Полиция выяснила, что беглец прячется в валдайских лесах и собирается вернуться в Петербург «автостопом».

"Была получена информация о конкретном автомобиле, большегруз марки Mercedes, на котором в качестве попутчика едет разыскиваемый», — рассказали в Главке.

Вечером 4 августа на 637 км автодороги «Россия» Тосненского района наряд ДПС остановил автомобиль и задержал пассажира. После чего Бовта передали сотрудникам уголовного розыска.