Донецк, 5 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:35 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Михайловка: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 августа вооруженные украинские формирования обстреляли Горловку, а также Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка.

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