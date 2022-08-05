Сеул, 5 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи утвердило минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда и занятости.

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Сообщается, что МРОТ на следующий год будет увеличен на 5%, до 9620 вон (~$7,38) в час.

В связи с этим, минимальная месячная зарплата составит 2,02 млн вон (~$1,5 тыс.).

Напомним, что минимальный размер оплаты труда был определен 29 июня комиссией по минимальной оплате труда, в состав которой входят представители профсоюзов, трудящихся и работодателей.

До 18 июля министерство труда и занятости принимало претензии.

По мнению трудящихся, пятипроцентное увеличение МРОТ не учитывает инфляцию, однако работодатели заявляют, что владельцам малого и среднего бизнеса в нынешней экономической ситуации будет трудно увеличить заработную плату на 5%.

Однако претензии не были приняты во внимание.