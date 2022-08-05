Париж, 5 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Столкнувшись с «исключительной засухой» и «исторической ситуацией, через которую проходят многие территории», премьер-министр Франции Элизабет Борн решила активировать межведомственное кризисное подразделение, передает BFM TV.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Эта засуха является самой серьезной из когда-либо зарегистрированных в нашей стране и ситуация может сохраниться в течение следующих 15 дней или даже стать еще более тревожной», — говорится в заявлении Матиньонского дворца, официальной резиденции премьер-министра Франции.

«Исключительная засуха, которую мы сейчас переживаем, лишает многие муниципалитеты воды и является трагедией для наших фермеров, наших экосистем и биоразнообразия», — добавили в пресс-релизе службы премьер-министра.

Премьер-министр Франции решила активировать межведомственное кризисное подразделение и призывает всех сохранить водные ресурсы.

Во Франции жителей 93 департаментов ограничили в потреблении воды.