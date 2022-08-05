Донецк, 5 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские вооруженные формирования 67 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

«За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 193 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град»; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево (южное), Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка, Александровка и Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что границу с Россией за последние сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.