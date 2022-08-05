Афины , , 09:25 — REGNUM Российского гражданина Александра Винника увезли из Греции в США. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на семью Винника.

В тюрьме Pixabay.com

Отмечается, что Винник был доставлен из Греции в Бостон на частном самолёте. Там ему дали позвонить домой.

После этого его на служебном самолёте перевезли в Сан-Франциско. При этом всё произошло и было обставлено как похищение, рассказали в семье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Винника освободили во Франции, но затем вновь задержали, но уже по запросу Греции. Его обвиняют в отмывании $9 млрд через интернет-биржу криптовалют.

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