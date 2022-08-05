Воронеж, 5 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Стоимость проезда в общественном транспорте в Воронеже может вырасти сразу на пять рублей — до 26 рублей при оплате картой и 28 рублей при оплате наличными. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник на рынке пассажирских перевозок.

Дарья Антонова ИА REGNUM© Общественный транспорт

Новый тариф на проезд в общественном транспорте планируется ввести уже в сентябре, уточняют «Вести Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил о планируемом повышении платы на проезд в общественном транспорте уже в 2022 году. Необходимость нового увеличения тарифов чиновник объяснил тем, что он «один из самых низких в России тарифов», а также тем, «чтобы отрасль в принципе могла функционировать». При этом известно, что перевозчики рассчитывали на увеличение платы за проезд до 35 рублей. При этом ранее руководитель департамента регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов заявлял, что повышения тарифов на проезд в областном центре не планируется.

Тариф на проезд в Воронеже в последний раз увеличивался в конце октября 2019 года, тогда его подняли с 17 рублей до 23 рублей по наличному расчёту и до 21 рубля по безналичному. Резкий рост тарифов объяснили необходимостью транспортной реформы.

Между тем, только за июль 2022 года в Воронеже произошло несколько аварий с участием пассажирского автотранспорта, в том числе — с пострадавшими и погибшими.

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