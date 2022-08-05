Брянск, 5 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. За хищение свыше 3,6 млн рублей осуждены четверо заместителей директора лицея № 27 Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установил суд, в лицей с 2012 по 2020 годы были фиктивно трудоустроены 13 граждан. Зарплату номинальных работников получили и распределили между собой фигуранты уголовного дела. В общей сложности из бюджета оказались похищены более 3,6 млн рублей.

Виновных осудили к лишению свободы на сроки от трёх лет до четырёх лет шести месяцев со штрафом в размере от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, кроме того им три года запрещено занимать государственные должности. Двум мужчинам отбывать наказание предстоит в исправительной колонии общего режима, осужденным женщинам назначено наказание условно. Уголовное дело в отношении руководителя учебного учреждения выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде.