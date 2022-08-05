Казань, , 09:24 — REGNUM В Татарии по состоянию на 5 августа провели 6 970 709 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Rosminzdrav.ru

По данным ведомства, в Татарии только за прошедшие сутки на коронавирус провели 7564 исследования. Охват тестированием за последние семь дней составил 191 исследование на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в мире зарегистрировано более полумиллиарда случаев заражения коронавирусом, и вследствие этого растет беспокойство по поводу затяжных симптомов, проявляющихся спустя несколько месяцев после заболевания, называемых долгим ковидом.

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