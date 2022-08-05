Центробанк первым опробует исламский банкинг на Чечне и Дагестане
Москва, 5 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Исламский банкинг будет внедрен впервые в России на территории Чечни и Дагестана. Эти северокавказские республики выбраны в качестве пилотных регионов для внедрения новой системы предоставления банковских услуг, сообщили в Центральном банке РФ. Начало внедрения запланировано на 2023 год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект Госдумы о внедрении исламского банкинга в РФ был направлен на согласование в федеральные ведомства. Его принятие ожидается до конца 2022 года. Суть исламского банкинга состоит в том, что банковская деятельность должна вестись в соответствии с нормами ислама, где запрещены ссудные проценты (ростовщичество). Банки планируют использовать другие инструменты для кредитования, в том числе рассрочку, лизинг, долевое финансирование.