Москва, 5 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Исламский банкинг будет внедрен впервые в России на территории Чечни и Дагестана. Эти северокавказские республики выбраны в качестве пилотных регионов для внедрения новой системы предоставления банковских услуг, сообщили в Центральном банке РФ. Начало внедрения запланировано на 2023 год.

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