Санкт-Петербург, 5 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Новая станция метро Санкт-Петербурга может появиться в Пушкине к 2035–2040 годам. Об этом 4 августа в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил генеральный директор СПб ГБУ «Центр транспортного планирования» Рубен Тертерян.

Дарья Драй ИА REGNUM Екатеринский дворец в Царском Селе

Развитие системы метрополитена на юге Петербурга напрямую связано с Генеральным планом. Поправки и предложения в документ принимаются до 10 августа. И если затем Генплан примут, и поправка, касающаяся строительства метро пройдёт, то оно появится в следующем десятилетии.

«И при плановом развитии к 2035 году там сложатся все условия для того, чтобы там была эта транспортная инфраструктура с высокой провозной возможностью. К 2035–2040 годам (появится метро — прим. ред.)», — отметил эксперт.

Напомним, что Санкт-Петербург активно ведёт строительство станций сразу на нескольких линиях. Так, последний тоннель ранее возвели на станции «Юго-Западная» (Красносельско-Калининская линия).