Бухарест, 5 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Масштабная железнодорожная авария произошла в ночь на 5 августа в уезде Галац на юго-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

bluesbby Мчящийся поезд

По предварительным данным, инцидент произошел на одном из переездов, когда пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Сообщается о гибели одного и ранении двух человек.

Локомотив сошел с рельсов, в результате чего было остановлено движение на международной магистрали.

Ведется следствие.