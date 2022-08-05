Москва, 5 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак провёл встречу с прибывшим в Москву президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского лидера.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Южной Осетии и России, в частности, повышения заработной платы и пенсионного обеспечения работников министерств и ведомств Республики Южная Осетия», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Козак и Гаглоев также обсуждали социально-экономическую сферу республики и её развитие. Был рассмотрен вопрос о привлечении в республику инвестиций.

Кроме того, глава Южной Осетии сообщил, что необходимо реконструировать пограничный пункт пропуска «Нижний Зарамаг», чтобы жителям республики было легче его проходить.