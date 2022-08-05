Мадрид, 5 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Власти Испании намерены передать Украине 20 бронетранспортёров М113, произведённых в США. Об этом пишет испанское издание El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

«Минобороны Испании <…> приняло решение о безвозмездной передаче Украине двадцати бронетранспортеров TOA M-113», — пишет газета.

При этом отмечается, что такая поставка военной помощи со стороны Мадрида «вряд ли удовлетворит требования Владимира Зеленского».

Издание сообщило, что Киеву также предложили батарею маловысотных зенитных ракет Shorad Aespide, созданную компанией из Евросоюза под названием MBDA.