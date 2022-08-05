Челябинск, , 09:21 — REGNUM В Челябинской области компания «Южуралмост» всё же заплатит более 480 млн рублей за сговор в дорожных аукционах. Об этом сообщили журналистам в региональном УФАС.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пишет Накануне. Ru, компанию заподозрили в заключении двух антиконкурентных соглашений. Общая их сумма составляла около 2,4 млрд рублей. Компания была оштрафована. Затем суды утвердили это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, наличие этих соглашений ФАС признала 18 марта 2019 года. А на следующий день челябинский губернатор Борис Дубровский покинул данный пост.