Нью-Дели, 5 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия в странах Азии, являющихся основными поставщиками риса, включая крупнейшего экспортера Индию, угрожают сократить производство самого важного в мире продукта питания и усилить продовольственную инфляцию, которая уже находится на рекордно высоком уровне, передает агентство Reuters.

Рис

В последние два года цены на рис не росли благодаря хорошим урожаям и большим запасам у производителей, даже когда пандемия COVID-19 и перебои в поставках привели к удорожанию других продовольственных продуктов.

Однако из-за погодных условий в азиатских странах-экспортерах, на которые приходится около 90% мирового производства риса, траектория цен, вероятно, изменится, по мнению трейдеров и аналитиков.

«Есть потенциал роста цен на рис в связи с потенциальным снижением производства в ключевых странах-экспортерах, — сказал агентству Reuters экономист по агробизнесу из National Australia Bank Фин Зибелл. — Рост цен на рис усугубит и без того серьезные проблемы с доступностью продовольствия в некоторых развивающихся странах».

Дожди в зерновом поясе Индии, жара в Китае, наводнения в Бангладеш и снижение качества риса во Вьетнаме могут снизить урожайность в четырех из пяти крупнейших мировых странах-производителях.

«Рис оставался доступным даже тогда, когда общие цены на продовольствие достигли рекордных уровней в начале этого [2022] года, — сказала экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Ширли Мустафа. — Сейчас мы наблюдаем связанные с погодой потери в некоторых ключевых странах — производителях риса, включая Индию, Китай и Бангладеш, что может привести к снижению производства, если условия не улучшатся в ближайшие несколько недель».