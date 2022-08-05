Самара, , 09:18 — REGNUM Министр строительства Самарской области Николай Плаксин указал руководителю подрядной организации на необходимость увеличить количество сотрудников, задействованных на строительной площадке Самарского театра юного зрителя (третий пусковой комплекс). Об этом он сообщил 5 августа в своем телеграм-канале.

Спектакль Тульского ТЮЗа «Королевская корова» Управление пресс-службы правительства Тульской области

Данный вопрос был рассмотрен на совещании, которое прошло на строительной площадке этого объекта. Сейчас там идут работы по устройству фундаментных плит, осуществляется монтаж железобетонных стен.

«Указал подрядчику на необходимость наращивания темпа и объемов работ, а также на увеличение количества персонала, задействованного на строительной площадке», — заявил Плаксин.

Он отметил, что третий пусковой комплекс включает в себя центральную входную группу с ул. Льва Толстого, двухсветное и зрительское фойе, гардероб на 400 мест, вестибюль, малый зал на 150 мест, средний зал на 250 мест, выставочные пространства, летний и зимний сады, репетиционный зал, подземную автостоянку.

Министр пояснил, что после окончания строительства третьего пускового комплекса Самарский театр юного зрителя будет иметь три зрительных зала, общая вместимость которых составит до 800 мест, с возможностью одновременного проведения до пяти различных постановок, два репетиционных зала, два холла, которые могут быть трансформированы в пространство для проведения культурно-массовых мероприятий или в выставочное пространство.