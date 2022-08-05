Берлин, , 09:32 — REGNUM Гражданин Германии арестован в Гамбурге по подозрению в поддержке российской спецоперации на Украине, которую он выражал через телеграм-канал и социальные сети. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции Гамбурга.

Буква Z Александр Погожев © ИА REGNUM

31-летнего мужчину считают «ответственным» за телеграм-канал «Другая Германия» (Das andere Deutschland). На этой «национал-большевистской» платформе размещались материалы в поддержку спецоперации РФ.

Утверждается, что мужчина по меньшей мере четырежды использовал на канале букву Z, а также размещал этот символ в других социальных сетях, в том числе «ВКонтакте».

Внимание правоохранителей привлекла также фотография мужчины с оружием, похожим на автомат Калашникова. В результате обыска 4 августа у подозреваемого изъяли носители информации, «несколько ножей и другие предметы».

Мужчину подозревают в нарушении закона о контроле над военным оружием, попытке «вербовки на военную службу за границей» и «одобрении уголовных преступлений». Предполагается, что 18 августа он намеревался отбыть из Германии в Минск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде федеральных земель Германии использование символа Z запрещено.

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