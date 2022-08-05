Чебоксары, 5 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Чувашия на четверть увеличила показатель ввода жилья в расчёте на человека, заняв пятое место в Поволжье. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате в преддверии празднования Дня строителя.

https://chuvash.gks.ru/ Данные Чувашстата

По данным ведомства, на начало года в республике насчитывалось свыше 2 тыс. строительных организаций, в том числе 84% — представители малого бизнеса.

В прошлом году в отрасли работали около 76 тыс. человек, что составляет 13% от общего числа занятых в Чувашии. Средний возраст специалистов составляет 40 лет, 91% сотрудников — мужчины.

Статистики по итогам года отмечают, что на 1 тыс. человек населения приходится 596 кв. метров введённого жилья, что на 25% больше, чем в 2020 году. Среди регионов Поволжья по данному показателю Чувашия в 2021 году поднялась на четыре позиции и заняла пятое место.

Отметим, что День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа. В 2022 году его будут праздновать 14 августа.

Напомним, что в Чувашии выявлено и планируется использовать под жилищное строительство земельные участки общей площадью 111 гектаров. Из них чуть более половины предлагается отдать под частные дома.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Чувашии введено в эксплуатацию свыше 3 тыс. объектов, в том числе 3 тыс. частных домов и 50 многоэтажек. В январе–апреле 2022 года построены 3744 квартиры общей площадью 281,6 тыс. кв. метров, что на 68% больше аналогичного периода прошлого года. За четыре месяца ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек составил 235 кв. метра.