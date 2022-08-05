Пенза, , 09:15 — REGNUM С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Пензенской области обратились 1126 пострадавших от нападения клещей, в том числе 458 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ Macroid.ru

По состоянию на 4 августа на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследовали 1102 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в 189 их них (17,2%).

С января по июнь в регионе диагностировали 19 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

ИА REGNUM ранее передавало, в Пензенской области противоклещевыми обработками охвачено более 251 га площади на территории 140 объектов.

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